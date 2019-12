home | Archive | analysis | videos | data | weblog news in other languages:

Gustavo Larrea, Rafael Isea y un guiso de $3 millones Por Alek Boyd 21.05.08 | Andaba por Quito en estos días por cuestiones de trabajo cuando me tope con un conocido bien conectado quien me comento "oye casualmente me acaban de entregar una informacion sobre Venezuela que te interesara". Curioso, como el gato, le pedí por favor que la compartiera y, ciertamente, me sorprendió. Resulta que Chavez ha debido prometer en algún momento ayuda humanitaria a su discípulo ecuatoriano, para paliar un tanto los estragos causados por las lluvias en el mes de febrero. Noble fin, sin duda, si todos los venezolanos gozaran de viviendas y condiciones dignas. No obstante, cabe preguntarse: cuantas casas se podrían construir y entregar a damnificados venezolanos de Vargas con 3 millones de dolares? Unas cuantas no? La siguiente imagen contiene nombres y números de cédulas ecuatorianas correspondientes. Nótense los apellidos Devia y Granda, y luego debemos escuchar al amoral presidente de Ecuador diciendo que su gobierno no tiene nada que ver con las FARC...



